مباحثات بين أمريكا وقطر حول تعزيز الأمن والتعاون الدوليين في المنطقة

ياسر رشاد - القاهرة - بحثت الولايات المتحدة وقطر سبل دفع المبادرات لتعزيز الأمن والتعاون الدوليين في المنطقة .

جاء ذلك، حسبما نشرت الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الالكتروني، اليوم الاثنين، خلال لقاء نائب وزير الخارجية الأمريكية للإدارة والموارد ريتشارد فيرما ورئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وناقش الجانبان، بحسب البيان، الشراكة الثنائية بشأن إعادة توطين اللاجئين الأفغان. وركزت المناقشات على دفع المبادرات لتعزيز الأمن والتعاون الدوليين في المنطقة.

كما أثنى المسؤول الأمريكي على استضافة قطر الناجحة لكأس العالم لكرة القدم للرجال عام 2022 الماضي.

الولايات المتحدة تؤكد تضامنها مع ضحايا التعذيب

وفي سياق متصل جددت الولايات المتحدة تضامنها مع ضحايا التعذيب والناجين منه في جميع أنحاء العالم وإدانتها للتعذيب أينما وكلما حدث.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن - في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني، اليوم الاثنين؛ بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب - أن الحظر المطلق للتعذيب هو حق من حقوق الإنسان منصوص عليه في القانونين الأمريكي والدولي، مضيفًا: "نحن ندرك شجاعة وإنسانية وكرامة الناجين من التعذيب في جميع أنحاء العالم".

واستدرك وزير الخارجية الأمريكي قائلا: "على الرغم من الإدانة شبه العالمية، ما زلنا نرى الحكومات تستخدم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية كأدوات للقمع ضد المعارضين السياسيين وأفراد الفئات المهمشة وأسرى الحرب والمعتقلين الآخرين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يختلفون معهم في الآراء".

وشدد على استمرار مساعي واشنطن لتحقيق المساءلة وكذلك دعمها للناجين طالما بقي ضحايا التعذيب موجودين.

وتابع قائلاً: "وبصفتنا أكبر مساهم في صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب، فإننا ندعم برامج إعادة التأهيل والعدالة لمساعدة الضحايا في جميع أنحاء العالم".

واختتم بلينكن البيان بحث البلدان الأخرى على دعم ضحايا التعذيب أيضًا.