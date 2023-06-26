مسيرة لتجمع دكتورات أكاديميات في موريتانيا مطالبون بتطبيق التمييز الإيجابي

ياسر رشاد - القاهرة - نظم طلاب تجمع دكتورات أكاديميات من أجل التنمية، مسيرة مطالبين بضرورة تفعيل وزيادة حقوق مشروع في التمييز الإيجابي وتفعيل هذه النسبة في المرحلة من الاكتتاب".

تجمع دكتورات أكاديميات من أجل التنمية

وقالوا في بيان صادرعنهم، إن برنامج التمييز الإيجابي يحفز المرأة علي مواصلة دراستها في مجتمع مثل مجتمعنا، لافتًا إلي أن سنة حسنة في الاكتتابات السابقة.

وأوضح أن التجمع يضم أكثر من 50 دكتورة في كافة التخصصات العلمية والأدبية، وتدرس معظمهن في مؤسسات التعليم العالي الوطنية وبكفاءة عالية.

أطلقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، برنامجا لإنتاج 500 ألف شتلة من البذور التي تم جمعها من الأشجار المنتجة للصمغ العربي في جمهورية موريتانيا الإسلامية، وذلك بالشراكة مع كل من: اللجنة الوطنية الموريتانية للتربية والثقافة والعلوم، والوكالة الإفريقية المعنية بمبادرة السور الأخضر العظيم، ومنظمة الغد الصحي لتنمية وحماية البيئة في موريتانيا، وعدد من الحاضنات النسائية.

وشهد إطلاق المرحلة الأولى للبرنامج، تعبئة العاملات بالحاضنات النسائية وتدريبهن من أجل إنتاج شتلات أشجار الصمغ العربي، وإذكاء وعيهن بأهمية حماية البيئة وتشجير المناطق المتضررة من ظاهرة التصحر، وحوكمة الاستفادة من الموارد الطبيعية، واستصلاح الأراضي المتدهورة، وتعزيز الممارسات الفضلى الزراعية من أجل المساهمة في توفير دخل مستدام وتحقيق التنمية في عدة مناطق بولاية الترارزة في موريتانيا.

ومن المقرر أن تستمر أعمال تهيئة المشتل ورعاية الشتلات به، قبل انطلاق مرحلة التنفيذ ونقل الشتلات إلى أماكن الزراعة الدائمة على مساحة 12 هكتارا، خلال شهر أغسطس 2023.

وخلال الإطلاق استعرض الدكتور إسماعيلا ديالو، خبير في قطاع العلوم والتقنية بالإيسيسكو، أهداف البرنامج، وفي مقدمتها المساهمة في مكافحة ظاهرة التصحر، وتعزيز صمود النظم البيئية من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي، والذي يندرج ضمن الأولويات الاستراتيجية للمنظمة لخدمة دولها الأعضاء عامة وموريتانيا خاصة، إذ تعتبر واحدة من أكثر الدول تضررا من هذه الظاهرة.

نائب رئيس وزراء سلطنة عمان يستقبل المدير العام للإيسيسكو

استقبل السيد فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان، الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، حيث استعرضا العلاقات المتميزة بين الإيسيسكو والسلطنة، وسبل تعزيزها في مجالات التربية والثقافة والعلوم الإنسانية والاجتماعية.

واستهل الدكتور المالك اللقاء، بمكتب نائب رئيس الوزراء في العاصمة مسقط، بالإعراب عن سعادته بزيارة سلطنة عمان، وما أتاحته له من فرصة طيبة لاستعراض العلاقات بين الإيسيسكو والسلطنة.

من جانبه رحب فهد بن محمود آل سعيد بالمدير العام للإيسيسكو والوفد المرافق له، معربا عن تقدير سلطنة عمان للجهود التي تبذلها المنظمة للارتقاء بمستوى التعاون الدولي في مجالات التربية والثقافة والمعلومات والعلوم الاجتماعية، وبالدور الذي تضطلع به الإيسيسكو في تحقيق التنسيق والترابط بين دول العالم الإسلامي، مشيرا سموه إلى دعم سلطنة عمان المستمر للمنظمة في أدائها المهام المناطة بها.