الدنمارك تبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "اف-16"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الدنماركي ترولز لوند بولسن، اليوم الإثنين، بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات غربية من طراز اف-16.

وقال بولسن وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية، إن "الدنمارك اتخذت خطوة لبدء تدريب وتثقيف إضافي للطيارين الأوكرانيين".

وقال: "سننظر أيضًا فيما إذا كان علينا تقديم تبرع ملموس لأوكرانيا بمقاتلات اف-16 الدنماركية ، وكم يجب أن يكون هناك".

وأضاف القائم بأعمال الوزير أن الطيارين الأوكرانيين سيتعين عليهم الخضوع للتدريب من ستة إلى ثمانية أشهر قبل أن يصبح التبرع المحتمل بطائرات إف -16 الدنماركية حقيقة واقعة، مشيرا إلى أن إف-16 لن تتوجه إلى أوكرانيا حتى العام المقبل 2024.

وزارة الدفاع الأمريكية

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية الأسبوع الماضي، أنها تلقت طلبًا رسميًا من الدنمارك لاتخاذ قرار ببدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات F-16 في الدول الأوروبية.

وفي سياق متصل يواجه يفغيني بريغوجين، قائد المجموعة العسكرية فاجنر لتحقيق جنائي بسبب تمرده على الدولة الروسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، رغم إعلان الكرملين اتفاقا ينص على إسقاط الملاحقات في حقه، حسب ما ذكرت وكالات الأنباء الروسية، اليوم الإثنين.

وقال مصدر في النيابة العامة الروسية أوردت كلامه وكالات الأنباء الروسية الرئيسية الثلاث: "القضية لم تطوَ والتحقيق متواصل".

وكان الكرملين أفاد، مساء السبت، بأن بريغوجين الذي يطاله تحقيق بشبهة "الدعوة إلى تمرد مسلح" قد ينتقل إلى بيلاروسيا دون أن يلاحق قضائيا بعد انتهاء التمرد الذي استمر 24 ساعة.

وفتحت دعوى جنائية ضد بريغوجن في 23 يونيو بعدما أعلن خروج مقاتلي مجموعته العسكرية في "مسيرة من أجل العدالة" ضد القادة العسكريين، الذين وصفهم بأنهم جبناء ويقوضون المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين إن موسكو ستسقط التهم الجنائية عن المتمردين مقابل عودتهم إلى المعسكرات، فيما سينتقل بريغوجن إلى بيلاروسيا بموجب اتفاق.