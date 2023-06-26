إعادة الانتخابات البرلمانية في موريتانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت المواقع المحلية في موريتانيا، عن قرار اللجنة الوطنية المستقلة بتحديد إعادة الانتخابات، علي أن تكون في يوليو القادم في 6 مكاتب تابعة لمقاطعة أمبود بولاية كوركول.

وكشفت اللجنة الوطنية، عن تحديد موعد الجولة الانتخابية الجديدة، جاء بقرار من المحكمة العليا بعد تعذر إعادة فرز المكاتب المعنية.

ونشرت اللجنة، المكاتب الستة المقرر إعادة الاقتراع فيها، علي بلديات أدباي أهل كلاي، تارنكت أهل مولاي أعلي، تكوبرة، بماقطة أمبود.

وكان اللجنة الانتخابية في بيان لها، نشرت نتائج الإعادة الاقتراع والفزر في الانتخابات التي عقدت يومي 23،24 يونيو الجاري، في عدد من المكاتب ببلديات تابعة لولايات الحوض الشرقي، وكوركل، ونواكشوط الغربية، تنفيذا لقرارات المحكمة العليا.

في 27 مايو، انطلقت عمليات الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية .

وذكرت لجنة الانتخابات الموريتانية ان اكثر من 412 ألف ناخب موزعين على 1087 مكتب اقتراع فتحت ابوابها اليوم السبت وبدأ فيها التصويت لانتخاب 36 نائبا برلمانيا في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، ويجري في 22 دائرة، من بينها 18 مقاطعة داخل البلاد، و4 دوائر خارجها، ويبلغ مجموع مقاعدها 36 مقعدا مضيفة أن عمليات التصويت ستستمر إلى الساعة السابعة مساء اليوم .

وحسمت خلال الشوط الأول في 13 مايو 140 مقعدا برلمانيا من مجموع مقاعد البرلمان الموريتاني البالغة 176 مقعدا وفاز حزب الإنصاف الحاكم على 80 مقعدا وفازت احزاب المولاة الداعمة للرئيس الغزواني على 36 مقعدا وحصلت المعارضة على 24 .

وتشكك أحزاب المعارضة في نتائج الانتخابات، وتصفها بالمزورة، والمهزلة وتطالب بإلغاء الانتخابات، وإعادة تنظيمها في ظروف أفضل، بما يضمن الشفافية .

وكان مليون وتسعة من عشرة قد صوتوا في الثالث عشر من مايو الجاري في انتخابات هيمن عليها الحزب الموريتاني الحاكم.

وصوت الموريتانيون في الجولة الأولى على انتخاب برلمان من 176 نائبا و237 مجلس بلدي من 4500 مستشار و13 مجلسا إقليميا.

ويتنافس 25 حزبا سياسيا على اصوات مليون وسبعة من عشرة من الناخبين في انتخابات شهدت مشاركة اكثر من 33 الف مترشح من بينهم عشرة آلاف امراة.

انتخابات موريتانيا

قال محمد تقي الله أدهم المستشار الإعلامي الناطق الرسمي باسم اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات، إن 412 ألفا و264 ناخبا سيتوجهون، اليوم السبت، إلى 1087 مكتب اقتراع، في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية.

وأضاف المسئول الموريتاني- في تصريح، مساء الجمعة- أن الدوائر الانتخابية التي ستجرى فيها الجولة الثانية تبلغ 22 دائرة انتخابية، من بينها أربع دوائر للجاليات الموريتانية في الخارج.

وأشار إلى أن اللجنة على أتم الجاهزية، وأن كل الوسائل مسخرة لإجراء الانتخابات في ظروف حرة، شفافة ونزيهة.

وكان 1.9 مليون شخص قد صوتوا، في الثالث عشر مايو الجاري، في انتخابات هيمن عليها الحزب الموريتاني الحاكم، الذي فاز بثمانين مقعدا برلمانيا، فيما فازت المعارضة بأربعة وعشرين مقعدا، وحصلت الأحزاب الداعمة للرئيس الغزواني على ستة وثلاثين مقعدا.

وصوت الموريتانيون في الجولة الأولى على انتخاب برلمان من 176 نائبا و237 مجلسًا بلديًا من 4500 مستشار وثلاثة عشر مجلسًا إقليميًا.

ويتنافس 25 حزبا سياسيا على أصوات 1.7 مليون ناخب في انتخابات شهدت مشاركة أكثر من 33 ألف مترشح، من بينهم عشرة آلاف امرأة.