أسعار الأضاحي في إفريقيا.. 2000 جنيه للخروف والبقرة بـ10 آلاف

ياسر رشاد - القاهرة - "الخرفان والأبقار في أفريقيا رخيصة".. كلمات دائما تتردد منذ السنوات الأخيرة حول انخفاض أسعار الأضاحي في الدول الأفريقية، في الوقت الذي تًسجّل فيه ارتفاع في

بعض الدول.

ارتفعت أسعار الأضاحي هذا العام في مختلف البلدان الأفريقية، بعد ارتفاع التضخم وزيادة الأزمة الأفريقية تزامنا مع الحروب والنزاعات في بعض الدول، علاوة علي تأثير الحرب الروسية الأوكرانية علي الاقتصاد العالمي.

وفي السطور التالية نستعرض أسعار الأضاحي ببعض الدول الأفريقية:

سعر الأضاحي في مالاوي

يبدأ سعرالخروف من 2000 جنيه

وتبدأ أسعار الأبقار يبدأ من 10500جنيه

وتبدأ الماعز بسعر يبدأ من 1300 جنيه

سعر الأضاحي في تنزانيا

شهدت أسعار الأضاحي في تنزانيا، استقرارًا حيث وصل سعر الخروف إلي 1500جنيه، و يبلغ سعر البقرة 8500جنيه.

أسعار الأضاحي في السنغال

سجلت سعر الأضاحي في السنغال، ارتفاعًا حيث تراوحت أسعارهًا ما بين 90.000 فرنك إلي 180.000 فرنك.

سعر الأضاحي في موريتانيا

ارتفعت أسعار الأضاحي بشكل مبالغ فيه، واستغل التجار غياب الرقابة وأصبح هناك تفاوت في الأسعار، فوصل متوسط الأضحية إلي 38 ألف أوقية بما يعادل "112 دولارًا"، بينما الأضاحي الجيدة تتراوح أسعارها ما بين 45 ألف أوقية "132 دولارًا، و 58 ألف أوقية "170 دولارًا.

سعر الأضاحي في أوغندا

وصل سعر البقرة إلى 9900 جنيه، بينما سجل سعر الخروف إلى 1700جنيه.

تكثف أجهزة الدولة من استعدادتها لأيام عيد الأضحى من خلال تضافر العديد من الجهود للتخفيف على المواطنين فضلًا عن ضبط الأسواق في الوقت الحالي لدرء أى محاولات لمغالاة الأسعار من قبل التجار.

في هذا السياق أعلنت وزارة التموين ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمبردة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، فى إطار استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك.

حالة من الاستعداد القصوى

من جهتها أعلنت وزارة الزراعة والأجهزة المعنية بالدولة أنه سيكون هناك حالة من الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتشديد عمليات الرقابة على الأسواق ومنافذ وشوادر بيع اللحوم والأضاحى الحية.

كما أكد عبدالله المغازي، معاون رئيس الوزراء الأسبق، أن هناك توجيه من المحافظين للأجهزة الرقابية بأن يكون هناك رقابة على أسواق اللحوم للعمل على ضبط الأسعار ورصد المخالفات التي تتم، محذرًا من تطبيق عقوبات على التجار الذين يقومون بالمغالاة على المواطنين.

سلع مدعمة بمنافذ الزراعة

وأعلنت الزراعة أنه تم طرح اللحوم البلدية والحمراء فى كل المعارض مثل "خير مزارعنا لأهالينا"، ومنافذ الوزارة ومنافذ وزارة التموين، ووفرت الدولة بديلا للمواطن ليشترى اللحوم من المنافذ والشوادر بسعر 225 جنيها، مع استمرار إقامة المعرض الدائم للسلع الغذائية المقام بالمتحف الزراعى بالدقى حتى يوم وقفة العيد لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.

بينما شدد وزير الزراعة على قيام الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف حملاتها للرقابة على أسواق ومنافذ بيع وتداول اللحوم، وشوادر بيع الأضاحي الحية، للتأكد من سلامة المعروض، ورصد اية تجاوزات أو مخالفات تضر بصحة المواطنين، فضلا عن إعلان حالة الطوارئ بكافة المجازر على مستوى الجمهورية، ودعمها بالأطباء البيطريين، لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين بالمجان طوال أيام العيد.

هدية من الحكومة للمواطنين

وفي مفاجأة سارة تقدمها الدولة للمواطنين.. أعلنت محافظة القاهرة عن فتح كافة المجازر الحكومية بالقاهرة "الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان" لاستقبال أضاحي المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجاناً للأهالي الراغبين في ذبح الأضحية طوال أيام العيد، وتعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد، وتشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.