لافروف يتحدث عمليات فاغنر في مالي وإفريقيا الوسطى

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أن مجموعة فاغنر ستواصل عملياتها في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى، مشددا على أن تمرد قائدها يفغيني بريغوجين في نهاية الأسبوع لن يؤثر في علاقات موسكو بحلفائها.

وقال لافروف في مقابلة أجرتها معه قناة "آر تي" الروسية إن عناصر فاغنر "يعملون هناك بصفة مدربين. بالطبع سيتواصل هذا العمل".

واعتبر لافروف أن أوروبا وفرنسا "بتخلّيهما عن جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي" دفعتا بهذين البلدين إلى الانفتاح على روسيا ومجموعة فاغنر للحصول منها على مدربين عسكريين و"ضمان أمن قادتهما"

كما اعتبر لافروف أن التمرّد المسلّح لقائد فاغنر ورجاله المنتشرين في أوكرانيا لن يغيّر شيئا في العلاقات بين روسيا وحلفائها.

كما اعتبر لافروف أن التمرّد المسلّح لقائد فاغنر ورجاله المنتشرين في أوكرانيا لن يغيّر شيئا في العلاقات بين روسيا وحلفائها.

وقال: "يتلقى الرئيس فلاديمير بوتين اتصالات من شركاء أجانب عدة للتعبير عن تأييدهم له".

وأضاف: "مع الشركاء والأصدقاء، كلا (لا يغيّر ذلك شيئا). أما مع (بلدان) أخرى، فبصراحة لا أكترث لذلك. العلاقات مع الغرب بمجمله مدمّرة".

ويعتبر الغرب مجموعة فاغنر أداة للنفوذ الروسي هدفها خدمة مصالح موسكو ومنافسة مصالح الأوروبيين. وفاغنر متّهمة أيضا بارتكاب تجاوزات في مناطق انتشارها وبالاستيلاء على الموارد الطبيعية

وزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صد 10 هجمات شنتها القوات الأوكرانية في الجبهة الشرقية بمحور باخموت، مؤكدة "تكبيد قوات كييف أكثر من 800 قتيل على مختلف المحاور خلال 24 ساعة".

الهجمات الأوكرانية تصاعدت خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع التمرد المسلح الذي قامت به قوات "فاغنر" الروسية.

كما تحدثت كييف عن تحركات أكثر قوة خلال الأيام المقبلة رغم تراجع حدة القتال؛ وهي تطورات وصفها خبراء تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية" بـ"الخطوات الطبيعية بعد ساعات التوتر التي عاشتها موسكو". فماذا جنت روسيا من مغامرة قائد "فاغنر" يفغيني بريغوجين؟

خروج آمن للجميع

في خطوة أنهت إلى حد كبير تطور الأحداث على أرض روسيا، أعلن الكرملين، أن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، تفاوض على "صفقة"، يتم بموجبها

انتقال مؤسس مجموعة "فاغنر" إلى بيلاروسيا دون مواجهة اتهامات جنائية في روسيا.

توقيع جزء من مقاتلي "فاغنر"، غير المشاركين في التمرد وحمل السلاح ضد روسيا، عقودا مع وزارة الدفاع، مقابل عدم اتهام أي منهم بالتورط في تمرد مسلح.

وبعد إحباط تمرد فاغنر الذي استمر لـ36 ساعة، يقول الباحث في الشأن الدولي، ضياء نوح، إن أصعب المواجهات على الجيوش المنظمة هو مواجهة "حركات التمرد في الداخل، لأنها تغذي روح الانقسامات العسكرية".