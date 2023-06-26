شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى يحتفل بيوم الكساء بعدد من المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم، ممثلاً في جمعية رسالة للأعمال الخيرية احتفالية كبري بيوم الكساء بمحافظة الجيزة شملت توزيع 30 ألف قطعة ملابس و1000 كيلو من لحوم الأضاحي على أكثر من 10 آلاف مستفيد من أبناء المحافظة من الفئات الأولي بالرعاية والأكثر احتياجاً، وذلك بمشاركة 1200 من متطوعي التحالف .

وتستمر تلك الفعاليات علي مدار ثلاثة أيام ليصل إجمالي ما تم توزيعه لــ 105 آلاف قطعة ملابس و5 آلاف كيلو من لحوم الأضاحي علي أكثر من 30 ألف مستفيد بمحافظات القاهرة والجيزة والشرقية والاسكندرية بمشاركة 3 آلاف من متطوعي التحالف .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر إستحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الإجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللآزم للأسر الأكثر إحتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الإقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

جدير بالذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي انطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.