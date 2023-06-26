شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" توقع بروتوكول تعاون مع نادى "البيطريين" النهرى للاستفادة من أنشطته المتنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والدكتورة شيرين علي زكي، رئيس مجلس إدارة نادي النيل الاجتماعي للأطباء البيطريين بالعجوزة، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون بين النقابة والنادي، وذلك بجهود الزميل إسلام أبازيد.

ويتضمن البروتوكول إتاحة الفرصة أمام أعضاء نقابة الصحفيين للاستفادة من جميع الأنشطة الرياضية والترفيهية التي ينظمها النادي بنفس المعاملة المادية وكافة الحقوق والمميزات التي يحصل عليها أعضاء نقابات المهن الطبية، وذلك بموجب كارنيه نقابة الصحفيين.

وبموجب الاتفاق الموقع بين الطرفين يصبح سعر تذكرة دخول الصحفيين ثابت طوال أيام الأسبوع بتخفيض 50 بالمائة حتى في أيام عطلات نهاية الأسبوع.

يأتي ذلك إلى جانب الاستفادة من خدمات منطقة ألعاب الأطفال "الكيدز اريا"، بنفس معاملة الطبيب البيطري، فضلًا عن تأجير قاعة المناسبات في النادي بأسعار مخفضة، لتصبح بسعر 2000 جنيهًا للقاعة الكبرى، و500 جنيهَا للساعة في القاعة الصغرى.

ويشمل البروتوكول منح أعضاء نقابة الصحفيين تخفيض 40 بالمائة على الرحلات النيلية داخل النادي، بالإضافة إلى الاستفادة من الرحلات الخارجية التي ينظمها النادي بنفس معاملة الطبيب البيطري.

وينص البروتوكول على معاملة مرافق عضو نقابة الصحفيين بنفس معاملة الصحفي بحد أقصى فردين، أسوة بما يتم مع الأطباء البيطريين.

واتفق الجانبان في نهاية اللقاء على تنظيم يوم ترفيهي "مجاني" لأعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم تحت رعاية نقيب الصحفيين، خالد البلشي، وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، على أن يتم تحديد موعد الحفل عقب نهاية عيد الأضحى المبارك.

ويشار إلى أن مقر نادي النيل الاجتماعي للأطباء البيطريين، يقع أمام مستشفى الشرطة بشارع كورنيش النيل في العجوزة.