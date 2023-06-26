شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعين المولى عزَّ وجلَّ أن يعيده علينا وعلى الأمتين الإسلامية والعربية ومصرنا الغالية بالخير والأمن والسلام واليُمنِ والبركات.

ويؤكد الحزب أنه في هذه المناسبة يؤيد القيادة السياسية في كافة جهودها الرامية لتحقيق حياة أفضل لكل المصريين، وانطلاقا نحو الجمهورية الجديدة.

حزب حماة الوطن، وكافة أعضاءه يجددون العهد للرئيس السيسي في دعم ومساندة كافة مساعي الدولة في بناء الوطن واستكمال نهضته.

واختتم الحزب بيانه: كل عام وشعب مصر العظيم والأمتين العربية والإسلامية بخير وفي تقدم وازدهار وأمن وأمان.