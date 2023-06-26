أول ظهور علني لبوتين بعد خطاب «طعن روسيا في الظهر»

الشارقة - اميمة ياسر - ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، في فيديو نشره الكرملين متحدثا للمرة الأولى، منذ تمرد قائد مجموعة فاغنر، يفجيني بريجوجين، في نهاية الأسبوع الماضي.

وألقى بوتين كلمة أمام منتدى «مهندسو المستقبل» الشبابي، حيث أشاد بجهود الشركات لضمان التشغيل المستقر للقطاع الصناعي في البلاد في مواجهة التحديات الخارجية الكبرى.

وهذا أول ظهور علني لبوتين منذ خطاب متلفز، ألقاه السبت، اتهم فيه بريجوجين بأنه «طعن روسيا في الظهر».

ولم يتضح على الفور توقيت، أو مكان تسجيل بيان بوتين.

وأنهى بريجوجين، الملياردير الذي كان حليفا لبوتين، تمرده مساء السبت، مقابل حصانة له ورجاله بعد وساطة من الرئيس البيلاروسي.

ومنذ ذلك الحين، انقطعت أخباره، بينما قال الكرملين إنه سيذهب إلى المنفى في بيلاروسيا، وهو ما لم يؤكده الأخير.