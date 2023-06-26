شكرا لقرائتكم خبر عن هل يُعاقب الزوج أو المطلق على إتلاف مسكن الزوجية أو الحضانة؟.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "بعد واقعة اتلاف (الأب) لمسكن الحضانة"، استعرض خلاله أزمة كبيرة وصلت صداها لمواقع التواصل الاجتماعى تتمثل فى حصول "سيدة" على حكم تمكين من شقة الزوجية بعد طلاقها وعند الاستلام، قام الزوج بتحطيم واتلاف وتكسير محتويات الشقة – كما ورد المنظر بالصور – حتى وصل الأمر إلى خلع السيراميك من أرضية الشقة.

وبعيدا عن صدق الواقعة من عدمها، تبادر للأذهان حزمة من التساؤلات حول مسكن الزوجية ومسكن الحضانة كان لابد من الإجابة عليها حتى يعرف كلا من الطرفين ما له وما عليه تجاه الأخر، وبالأخص حال صدور حكم قضائى لصالح أحد الطرفين، هل يعاقب الزوج أو المطلق عند قيامه بإتلاف مسكن الزوجية أو الحضانة على أثر خلافات فيما بينهما؟ وما هى إجراءات تقديم طلبات منازعات مسكن الزوجية والحضانة؟ وما هى الأوراق المطلوبة للتمكين فى منازعات مسكن الزوجية والحضانة؟ وما هو السند القانونى لتمكين الزوجة من مسكن الزوجية؟ وهل يجوز التظلم من هذا القرار؟ وهل يحق للصادر لصالحها قرار التمكين الرجوع على القائم بالإتلاف؟، وإليكم التفاصيل كاملة:

بعد واقعة اتلاف "الأب" لمسكن الحضانة.. هل يُعاقب الزوج أو المطلق على إتلاف مسكن الزوجية أو الحضانة؟.. 4 شروط حددها المشرع لإثبات الإتلاف.. والعقوبة تصل للحبس والغرامة والتعويض



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