انت الان تتابع خبر مقطع مصور لاحتفالات مصريين.. ما علاقته بزيادة الرواتب في العراق؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - إلا أن السلطات العراقية لم تقر حتى الساعة زيادة على رواتب المتقاعدين، أما الفيديو فيعود في الحقيقة لاحتفالات الجماهير المصرية خلال بطولة كأس العرب لكرة القدم في قطر عام 2021.

وتظهر في الفيديو مجموعة من الأشخاص يحملون أعلاما مصرية ويرددون أغنية "بشرة خير" في ساحة كبيرة.

وجاء في التعليق المرافق "المتقاعدون المصريون الذين كانوا يعملون في العراق يحتفلون بمناسبة زيادة مرتباتهم التقاعدية بعد إقرار الموازنة إلى ٧٥٠ ألف دينار عراقي".



ويأتي تداول هذا المقطع بعد إعلان التقاعد الوطنية العراقية، منتصف الشهر الماضي، أن "الدراسة بشأن زيادة رواتب المتقاعدين أنجزت ورفعت إلى الجهات المختصة لاتخاذ القرار بشأنها"، مشيرة إلى وجود مناقشات جادة مع البرلمان حولها.

ولم يأت هذا الاقتراح على ذكر العمال الأجانب.

*علاقة المصريين

خلال فترة حكم صدام حسين، خصوصا في الثمانينيات، شهد العراق توافد مئات الآلاف من العمال المصريين، منهم من عمل في الدوائر الحكومية الرسمية.

وأواخر الشهر الماضي بحث الوفد العراقي المشارك في مؤتمر العربي في القاهرة مع السلطات المصرية سبل حل ملف "المعاشات التقاعدية".

وقد وقع الجانبان اتفاقا يقضي بـ"تسهيل إجراءات حصول المصريين أصحاب المعاشات التقاعدية، الذين سبق لهم العمل بالعراق، أو ورثتهم على مستحقاتهم المتأخرة، وكذلك صرف معاشاتهم بشكل منتظم".

إلا أن الفيديو المتداول لا يمت بصلة لمسألة الرواتب التقاعدية في العراق. فقد أشار عدد من المعلقين على الفيديو خصوصا في موقع تيك توك حيث بدأ بالانتشار، أنه مصور في قطر. وأن المشاهد تصور احتفال الجماهير المصرية بعد مباراة لمنتخب بلادهم بمواجهة المنتخب الجزائري ضمن البطولة العربية في قطر.



ويومذاك انتزعت مصر على "استاد الجنوب"، الذي يظهر في خلفية الفيديو المتداول، تعادلا ثمينا من نظيرتها الجزائر 1-1 وتصدرت المجموعة الرابعة.