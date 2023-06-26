انت الان تتابع خبر مهاجم باريس يتجه نحو "السيدة العجوز" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وترددت أنباء قوية تفيد برغبة فلاهوفيتش في الرحيل، لرغبته في المشاركة بدوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي يغيب فيه يوفنتوس عن البطولة.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس مهتم بالتعاقد مع الفرنسي هوجو إيكيتيكي، مهاجم باريس سان جيرمان، حال رحيل فلاهوفيتش.



وأضافت الصحيفة، أن إيكيتيكي يحظى بتقدير من إدارة يوفنتوس، وهناك ثقة في قدرته على قيادة هجوم البيانكونيري.

وأشارت "لا جازيتا ديلو سبورت"، إلى أن يوفنتوس كان يستهدف ضم جيانلوكا سكاماكا، لكن مهمته لن تكون سهلة، في ظل وجود نفس الرغبة من جانب روما وميلان.

وشارك إيكيتيكي مع باريس سان جيرمان في 32 مباراة خلال الموسم الماضي، وسجل 4 أهداف وصنع مثلها.

