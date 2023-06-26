انت الان تتابع خبر بايدن يبدي موقفاً من تطورات روسيا الأخيرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي أول تعليق له على تمرد مجموعة "فاغنر"، الذي وقع السبت الفائت، قال بايدن: "أوضحنا أننا لسنا متورطين، ولا علاقة لنا بهذا".

واعتبر بايدن أنه ما زال "من المبكر جدًا" التوصل إلى استنتاجات حاسمة بعد تمرد فاغنر .



وقال: "اجتمعت أيضًا بحلفائنا الرئيسيين في مكالمة فيديو عبر تطبيق زوم"، و "اتفقنا على وجوب ألّا نعطي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي مبرر لإلقاء اللوم على الغرب وحلف شمال الأطلسي في ذلك".