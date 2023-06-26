انت الان تتابع خبر بايدن يبدي موقفاً من تطورات روسيا الأخيرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وفي أول تعليق له على تمرد مجموعة "فاغنر"، الذي وقع السبت الفائت، قال بايدن: "أوضحنا أننا لسنا متورطين، ولا علاقة لنا بهذا".
واعتبر بايدن أنه ما زال "من المبكر جدًا" التوصل إلى استنتاجات حاسمة بعد تمرد فاغنر .
وقال: "اجتمعت أيضًا بحلفائنا الرئيسيين في مكالمة فيديو عبر تطبيق زوم"، و "اتفقنا على وجوب ألّا نعطي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي مبرر لإلقاء اللوم على الغرب وحلف شمال الأطلسي في ذلك".
واعتبر بايدن أنه ما زال "من المبكر جدًا" التوصل إلى استنتاجات حاسمة بعد تمرد فاغنر .
وقال: "اجتمعت أيضًا بحلفائنا الرئيسيين في مكالمة فيديو عبر تطبيق زوم"، و "اتفقنا على وجوب ألّا نعطي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي مبرر لإلقاء اللوم على الغرب وحلف شمال الأطلسي في ذلك".