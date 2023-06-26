نائب وزير خارجية روسيا يؤكد دعم بلاده لسيادة سوريا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد نائب وزير خارجية روسيا سيرجي فيرشينين اليوم الإثنين دعم بلاده لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، وفي مواجهة التنظيمات الإرهابية ومختلف محاولات التشويش على جهودها في استعادة عافيتها، مجدداً حرص روسيا على دعم سوريا والتنسيق معها في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وخاصةً فيما يتعلق بالتشاور السياسي والتنسيق بين وزارتي خارجية البلدين وبعثاتهما الدبلوماسية في مختلف المحافل الدولية، وكذلك في الملفات المتعلقة بعمل المنظمات الدولية.

وجدّد المقداد - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" - موقف سوريا الداعم لروسيا الاتحادية في عمليتها الخاصة في دونباس، وفي مواجهة مختلف محاولات النيل من قوتها وسيادتها واستقرارها، معبراً عن ارتياحه للإنجازات التي تحققها روسيا في هذا الصدد.

هزيمة روسيا في الحرب

أكد وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا أن تقديم المساعدة الأمنية وزيادة ضغط العقوبات على روسيا واتخاذ المجتمع الدولي إجراءات حاسمة، ستضمن هزيمة روسيا في الحرب ضد أوكرانيا والعالم الديمقراطي.

وقال كوليبا خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الإثنين، إن غارة وحدات فاجنر على موسكو أظهرت بوضوح ضعف نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف أن روسيا أصبحت أضعف يومًا بعد يوم، مؤكدا أنه من المهم للغاية الآن تزويد أوكرانيا بجميع الأسلحة اللازمة.

وشدد أيضًا على ضرورة منع روسيا من شن ضربات صاروخية على المدن الأوكرانية، وذلك في المقام الأول من خلال حظر عالمي توريد السلع ذات الاستخدام المزدوج لصناعات الصواريخ والطائرات بدون طيار الروسية.

وحث وزير الخارجية الأوكراني الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على تسريع وتيرة عملية تدريب الطيارين والفنيين الأوكرانيين ونقل الطائرات الغربية إلى أوكرانيا.

وشدد كبير الدبلوماسيين الأوكرانيين على أن "كل هذه الخطوات معًا ستسمح لنا بتحرير جميع الأراضي الأوكرانية".

كما رحب بقرار الاتحاد الأوروبي بزيادة سقف التمويل لصندوق "السلام" الأوروبي والذي سيساعد ليس فقط في ضمان إمدادات مستقرة من المعدات العسكرية لأوكرانيا ولكن أيضًا في تطوير التحالف الأوكراني-الأوروبي للصناعات الدفاعية.

جدير بالذكر أن مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي يجتمع في لوكسمبورج اليوم لمناقشة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.