شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الحوار الوطنى: نهدف لتحقيق تقدم حقيقى نحو إرساء أسس الديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت إدارة الحوار الوطنى، أنه مر عام كامل على تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني الذي تشكل من خلال التوافق والتعاون بين جميع فئات وأطياف المجتمع في المساحات المشتركة.

وأضافت إدارة الحوار الوطنى أنه خلال هذا العام، عقد مجلس الأمناء أكثر من خمس وعشرين اجتماعًا، وأنه تم التوافق خلالها على العديد من القرارات والإجراءات المهمة.

وتابعت: "ثم تمت دعوة آلاف المشاركين والحضور للانضمام إلى جلسات النقاش العلنية، حيث تم مناقشة مختلف القضايا والمواضيع ذات الاهتمام الوطني، سعى الجميع خلالها جاهدين خلال هذه الجلسات للوصول معًا إلى رؤية واحدة واولويات مشتركة للجمهورية الجديدة التي نسعى إليها، إن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني وإجراء الاجتماعات المنتظمة والجلسات النقاشية ضمن هذا العام يعكس التزامنا الجماعي والجاد بالتعاون والحوار المستمر".

وشددت على أن هدفهم هو تحقيق تقدم حقيقي نحو إرساء أسس الديمقراطية والاستقرار في بلدنا، متابعة :"نحن واثقون أن هذا الحوار المستمر والتوافق على القرارات سيساهم في بناء جمهورية جديدة تعكس طموحات وتطلعات الشعب".