انت الان تتابع خبر السودان.. تأجيل مفاوضات الجيش و "الدعم" إلى ما بعد العيد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت قوات الدعم السريع إنه تم "تأجيل المفاوضات مع وفد الجيش السوداني في جدة إلى ما بعد عيد الأضحى".

وأشارت إلى أن التأجيل جاء بسبب عدم جدية الجيش السوداني وعدم التزامه الهدن السابقة، على حد قولها.



وتدور منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.