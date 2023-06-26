انت الان تتابع خبر زيدان إقبال ينضم لأوتريخت الهولندي رسمياً.. يونايتد يعلق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا للموقع الرسمي للنادي الهولندي، فإن إقبال وقع عقدا مدته 4 مواسم.

وقال جوردي زويدام، المدير الفني لأوتريخت، في تصريحات لموقع ناديه: "زيدان لاعب وسط مبدع للغاية، ولديه فهم جيد للعبة".

وأضاف: "يمكنه اعتراض الكرات، واستخدام جسده بشكل جيد في المواجهات بذكاء شديد، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون في بداية الهجوم بفضل تمريراته القصيرة والطويلة الجيدة".



وأتم: "زيدان يلعب بشجاعة ولديه سرعة عالية في العمل، بمراوغته وتمريراته، يمكنه تسريع المباراة".

وختم: "نحن فخورون جدا برغبة زيدان في اتخاذ الخطوة التالية في تطوره مع إف سي أوتريخت".

من جهته، أصدر نادي مانشستر يونايتد بياناً، جاء فيه: "يفتخر مانشستر يونايتد برحلة زيدان حتى الآن، وانضمامه إلى أوتريخت فرصة لتطوير حياته المهنية في بيئة جديدة بدوري تنافسي. يود الجميع أن يتمنى له كل التوفيق في المستقبل".

وودّع الدولي العراقي مانشستر يونايتد، النادي الذي نعته بـ "منزله" بعد أن بدأ مسيرته هناك في برامج ما قبل الأكاديميات وأخذ في التدرج حتى وصل إلى الفريق الأول وشارك معه للمرة الأولى أمام يانج بويز في دوري أبطال أوروبا بديسمبر 2021.

ويدرك إقبال أن خطوة أوتريخت هي الخطوة التالية في مسيرته بعد أن كان جزءًا من الفريق الأول ليونايتد على مدار الموسم المنقضي، والآن يتطلع إلى المشاركة باستمرار وترك بصمته في هولندا.

