انت الان تتابع خبر الكهرباء تصدر توجيهات تخص تجهيز الطاقة خلال الصيف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، أنه "تتمةٌ لزيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى مقر الوزارة يوم امس الأحد، وعلى إثر مباشرته افتتاح وتشغيل منظومات التبريد في ثمانية مواقع بمحطات الإنتاج، وتنفيذاً لتوجيهاته، وجه وزير الكهرباء بإدامة ومواصلة حالة الإستنفار لملاكات الوزارة، وإستمرار الجاهزية التامة بأقصاها خلال أشهر الصيف، وتكثيف الجهود ومواكبة خدمة المواطنين فيما يخص الصيانات ومعالجة المشاكل الطارئة للشبكة الكهربائية، وتوفير المواد الحاكمة والمحولات للشبكة الكهربائية".وأوعز الوزير، وفق البيان، بمواصلة العمل على إكمال وإنجاز المرحلة الثانية لمنظومات التبريد بواقع (٣٩٢ ميكا واط ) خلال الصيف المقبل، والاستعداد بصورة إستباقية ومبكرة للصيانات، ويكون عمل فرق الصيانة على مدار ( ٢٤ ساعة كاملة)، بالإضافة إلى منح مديري المحطات ومديري الفروع ومسؤولي قطاعات الصيانة الصلاحيات اللازمة لمعالجة الحالات الطارئة ، وتهيئة وتوفير كامل المحولات ومواد الشبكة الكهربائية".

وشدد على ضرورة "إبداء المزيد من التعاون والتواصل مع المواطنين من خلال وضع آلية مناسبة للتواصل بينهم وبين فرق الصيانة ، والتعاون التام والتنسيق الكامل مع التشكيلات الادارية والمجالس البلدية والاقضية والنواحي ، ومختاري المحلات لغرض التبليغ عن عطل المحولات الكهربائية وعوارض الشبكة وغيرها".

ودعا إلى "الاستنفار بأقصى الدرجات لجميع فرق الصيانة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك ، والتواجد على مدار( ٢٤ ساعة) في مواقع العمل". كما اوعز بان "تكون المقررات أعلاه برنامج سياق عمل ثابت للعمل بموجبه خلال ذروة الأحمال الصيفية".

