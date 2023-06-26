انت الان تتابع خبر برشلونة يستقر على بديل بوسكيتس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ورحل بوسكيتس عن صفوف برشلونة، عقب نهاية عقده بنهاية الموسم المنقضي، وانتقل لصفوف إنتر ميامي الأمريكي في صفقة انتقال حر.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فقد استقر برشلونة على خيار التوقيع مع المخضرم الإسباني داني باريخو، لاعب وسط فياريال، وضمه هذا الصيف.



وأضافت الصحيفة، أن برشلونة قرر التوقيع مع باريخو (34 عاما) لمدة موسم واحد فقط، مع خيار التمديد لموسم ثان، رغم رغبة اللاعب في التوقيع لمدة موسمين.

ويرتبط باريخو بعقد مع فياريال، حتى صيف 2024، ما قد يسهل عملية انتقاله إلى البارسا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة قرر اللجوء لخيار باريخو، بعدما اقترب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، نجم وسط إنتر ميلان، من الانتقال لصفوف النصر السعودي.

