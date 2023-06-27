انت الان تتابع خبر المجمع الفقهي يؤيد إجراءات هيئة الحج في الديار المقدسة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أعضاء في المجمع، وفق مقطع مصور، إنه "نظراً للوضع الاستثنائي الذي يمر بها حجاجنا لهذا العام، ومن الناحية الصحية وكبار السن والعجزة، لذا فان اللجنة العلمية في الهيئة العليا للحج والعمرة أفتت بما يأتي: أن مجمل قوافل الحجاج ستفوج إلى عرفات على ان يكون التفويج ولبعض هذه القوافل إلى منى الذي هو يوم التروية ان امكن وحسب الاستطاعة، بالإضافة إلى أن تكون حركة القوافل وحسب التفويج المعد من قبل الهيئة".وأضاف الافتاء: "يسقط المبيت في منى ايام التشريع بالنسبة للمرضى والعاجزين ومرافقيهم، اما القادرون فيحققون المبيت اكثر من نصف الليل".

وتابع: "للمرشد ان ياخذ برأي السادة المالكية وهو المكوث في مزدلفة مقدار حط الرحال وصلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا".