انت الان تتابع خبر الاتحاد الأردني يشكر عدنان حمد ويعين بديلاً لتدريب "النشامى" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وثمن الاتحاد، وفق بيان رسمي، الجهد الكبير الذي بذله الجهاز الفني للنشامى بقيادة حمد، على امتداد الفترة الماضية، وما تحقق خلاله من منجزات ونتائج، تعزز مساعي الارتقاء وتطوير منظومة كرة القدم الأردنية. كما وجه الاتحاد شكره للجهازين الإداري والطبي.أعلن، عن تعيين المدرب المغربي حسين عموتة مديراً فنياً جديداً للمنتخب الأول، ليقود "النشامى" في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها تصفيات كأس العالم 2026، والتي تنطلق أواخر العام الجاري، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع 2024.

وينتظر أن يقدم الاتحاد المدرب الجديد لـ"النشامى" خلال الشهر المقبل، مع الإعلان عن الطاقم الفني والإداري والطبي المعاون وفقاً لتوصية عموتة.

