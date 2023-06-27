صور فضائية للمشاعر المقدسة قبل بدء مناسك الحج (شاهد)

ياسر رشاد - القاهرة - حرص المركز الوطني لتقنية الاستشعار عن بُعد مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، على مشاركة صور للمشاعر المقدسة.

والتقط المركز صورًا فضائية عبر الأقمار الصناعية، ظهر فيها المسجد الحرام والمشاعر المقدسة بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

ووثق المركز هذه اللقطات الإثنين، في صور حظيت بتفاعل واسع من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين بدورهم تداولوها على نطاق واسع.



ويستعد كبير سدنة بيت اللاه الحرام لاستلام كسوة الكعبة المشرفة، في يوم عيد الأضحى على أن يتم تغييرها غرة محرم.

واكتفى القائمون على هذه العملية برفع الكسوة 3 أمتار فقط من الجزء السفلي، مع تغطيته بإزار قطني أبيض عرضه متران.

وجرت العادة سنويًا على رفع ثوب الكعبة المشرفة قبل بدء موسم الحج، ويجريها عدد من المتخصصين بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.

ويُستخدم اللون الأبيض في عملية رفع كسوة الكعبة، للإعلان عن حلول موسم الحج، وهي العادة التي جرت المواظبة عليها قديمًا كوسيلة وحيدة للإشارة إلى بداية المناسك.

وضع إبراهيم عليه السلام قواعد بيت الله، لإقامة الصلاة وحج الناس الذي تهوى إليه أفئدتهم، فصار قبلة المسلمين التي يدخلونها آمنين، كما قال الله تعالى في سورة الحج: "وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَٰهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِى شَيْـًٔا وَطَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْقَآئِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ * وَأَذِّن فِى ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيق".

