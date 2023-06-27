"الدعم السريع" تعلن عن "هدنة العيد" بالسودان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت قوات الدعم السريع عنها لتهدئة الأوضاع في السودان، خلال فترة عيد الأضحى.

مبادرة ألقى بها الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، كرة "الهدنة الإنسانية" في ملعب الجيش السوداني.

وقال حميدتي، في تسجيل صوتي، إن "الهدنة لمدة يومين اعتبارا من يوم غد الثلاثاء"، يأتي هذا ف

يما لم يصدر عن القوات المسحلة السودانية أي بيان لتأكيد الهدنة، حتى الآن.

وكانت الاشتباكات قد استمرت خلال الفترة الماضية، واستولت قوات الدعم السريع على مقر رئاسة قوات الاحتياطي المركزي التابعة للشرطة في الخرطوم.

جاء ذلك تزامنا مع تردد أنباء عن انتشار قتال في ولاية النيل الأزرق بالقرب من إثيوبيا، لأول مرة.

وبحسب شهود عيان، فقد شنت الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، وهي أقوى جماعة متمردة في السودان، هجوما في مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق على الحدود مع إثيوبيا، الإثنين.

واشتبكت الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال الأسبوع الماضي مع الجيش في ولاية جنوب كردفان مما أثار مخاوف من انتشار الصراع عبر المناطق الجنوبية من السودان.

واندلعت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في غمرة خلافات حول الخطط المدعومة دوليا للانتقال نحو إجراء انتخابات في ظل حكومة مدنية.

وتسببت المعارك في أزمة إنسانية كبيرة أدت إلى نزوح أكثر من 2.5 مليون شخص، عبر نحو 600 ألف منهم الحدود إلى البلدان المجاورة.