شكرا لقرائتكم خبر عن 3 اختصاصات رئيسية للجنة الوزارية للسياحة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر برقم 8 لسنة 2022 أن اللجنة الوزارية للسياحة تتولى 3 اختصاصات رئيسية نستعرضها فيما يلى :

١ - العمل على تذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحى والإشراف على التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى.

٢ - الموافقة على فئات الرسوم التي تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها، في الحدود المقررة قانونًا ، والتي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى، وذلك على نحو يكفل انتظام وثبات العمل في المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد .

٣ - بحث جميع الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر ، والعمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحى في إطار من التنمية المستدامة والتخطيط الجديد .