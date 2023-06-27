اخبار العالم

3 اختصاصات رئيسية للجنة الوزارية للسياحة.. تعرف عليها

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 اختصاصات رئيسية للجنة الوزارية للسياحة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر برقم 8 لسنة 2022 أن  اللجنة الوزارية للسياحة تتولى 3 اختصاصات رئيسية نستعرضها فيما يلى :

 

١ - العمل على تذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحى والإشراف على التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى.

 

٢ - الموافقة على فئات الرسوم التي تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها، في الحدود المقررة قانونًا ، والتي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى، وذلك على نحو يكفل انتظام وثبات العمل في المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد .

 

٣ - بحث جميع الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر ، والعمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحى في إطار من التنمية المستدامة والتخطيط الجديد .

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا