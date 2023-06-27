انت الان تتابع خبر تفاصيل طقس العراق للأسبوع الحالي.. 18 محافظة تتجاوز حرارتها الـ40 غدا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س وتنشط في المنطقتين الوسطى والجنوبية نهاراً إلى (20-30) كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأضافت، أن "طقس يومي الخميس والجمعة سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط نهاراً إلى (20-30) كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وتابعت الهيئة، أن "طقس يوم السبت المقبل سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط نهاراً إلى (20-30) كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

