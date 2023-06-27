انت الان تتابع خبر لأول مرة منذ 20 عاماً.. مرض "قاتل" يضرب أمريكا وإصابات عديدة بولايتين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضافت أن الحالات الأربع في فلوريدا، إلى جانب حالة واحدة في تكساس، جرى تشخيصها على مدى شهرين.

وقالت في تحذير صدر يوم أمس الاثنين إن الملاريا تعد حالة طبية طارئة، وإن أي شخص تظهر عليه الأعراض يجب "فحصه على وجه السرعة".



لكنها أشارت إلى أن خطر الإصابة بالملاريا لا يزال منخفضا في الولايات المتحدة، وأن معظم الحالات يتم اكتسابها عندما يسافر الأشخاص خارج البلاد. وقالت إن 95 بالمئة من حالات الإصابة بالملاريا تحدث في أفريقيا.