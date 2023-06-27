انت الان تتابع خبر رسائل معايدة لتهنئة الأهل والأصدقاء في عيد الأضحى والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - • كل عام وأنتم الى الله أقرب وعيدي لا يحلو الا بكم فأنتم نعم الأصدقاء.

• تفاؤل وأمل امنيات اتقاسمها مع الاصدقاء عيد اضحى سعيد علينا جميعا.

• اصدقائي في كل مكان كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك أسأل الله أن يحفظكم ويملأ أيامكم بالسعادة والأمان.

• كل عام والأحبة منعمون في طاعة الله، راجين رحمة الله، جعل الله أيامكم كلها فرح، عيد أضحى مبارك عليكم وعلى كل الأحباب.

• اللهم في يوم النحر أسألك أن تمتع أحبتي بالصحة وأن ترزقهم الطمأنينة، عيدكم مبارك.

• كل عام وأنتم بخير، كل عام وجميع أحبابكم سالمين مطمئنين، دمتم ضياء ينير حياتنا، عيد أضحى مبارك عليكم.

• عيد أضحى مبارك عليكم أحبتي، أسأل الله أن يديم عليكم نعمة العافية، وأن يتقبل منكم العمل الصالح.

• تقبل الله أعمالكم، وأدام عليكم جميع النعم، ورزقكم من خيرات الدنيا وجنات النعيم في الآخرة، عيدكم مبارك وعساكم من عواده.

• كنوز الأرض كلها تفديكم .. وعطر العود نهديكم بوسط الفؤاد مسكنكم .. وبعيد الاضحى أهنيكم.

• كل عام وقلوبكم تنبض حب وفرح، كل عام والطمأنينة والسلام يطوق أرواحكم. دامت ايامكم كلها اعياد.

• تقبل الله منا ومنكم وجعلنا ممن ينظر اليهم الرحمن الرحيم فيقول “اذهبوا مغفور لكم” وعيدكم مبارك.

• أزف أحلى التهاني وأجمل التبريكات معطرة بمسك العود والعنبر بمناسبة قرب عيد الاضحى المبارك عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عواده.

• أحبتي في الله ربما لا أكون أول من قدم لكم التهنئات، ولكن يعلم الله قدر حبي لكم، كل عام وأنتم تائبون إلى الله.

• أنا سعيد لأن الله رزقني العمر حتى أشهد هذا اليوم معكم، كي أبعث التهاني لكم، كل عام وأنتم من أهل الجنة ونعيمها.

• اللهم إني أسألك في يوم العيد أن تعتق رقاب أحبتي من النار، وأن تتجاوز عن سيئاتهم وترزقهم الفردوس الأعلى، كل عام وأنتم بخير.

• أحبتي في الله أتمنى أن يجمعنا الرحمن في عيد الأضحى بكم على خير، وأن يرزقكم الراحة أينما وطأت أقدامكم، عيدكم مبارك.

• كل عام والفرح يغمر قلوبكم، كل عام والتفاؤل يزين حياتكم، كل عام وأنتم وأحبابكم بخير وهناء، اللهم ارزق أحبتي الرزق الوفير.