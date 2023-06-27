إغلاق القضية الجنائية التي رفعت بخصوص التمرد المسلح لـ"فاغنر

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت هيئة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن إغلاق القضية الجنائية المتعلقة بأحداث التمرد المسلح لشركة "فاغنر" الذي وقع في الـ24 من يونيو الحالي.

ديمتري بيسكوف

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال، في مكالمة مع الصحفيين، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع بريغوجين، وسيتم إسقاط التهم الموجهة إليه بشأن الدعوة إلى "تمرد مسلح"، دون تقديم إطار زمني.

ولم يؤكد بريغوجين ولا خدمته الصحفية أي اتفاق، كما لم يُشاهد بريغوجين في الأماكن العامة منذ مغادرته مدينة روستوف أون دون الروسية، ليلة السبت.