صعيد عرفات.. تنظيم مميز وخدمات استثنائية

ياسر رشاد - القاهرة -

يحتضن صعيد عرفات، الثلاثاء، حجاج بيت الله الحرام الذين توافدوا من كل حدب وصوب لتأدية هذا المنسك العظيم.

الحجاج إلى صعيد عرفات

و توافد أعداد كبيرة من الحجاج إلى صعيد عرفات منذ الصباح الباكر، وسط درجة حرارة بلغت 39 مئوية في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي.

وانتشر الحجاج على طول الطرقات في صعيد عرفات ضمن مجموعات منتظمة، مع الالتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات السعودية من أجل تسهيل أداء المناسك بيسر وسهولة.

كذلك رافقت الفرق الأمنية والتنظيمية على الأرض، طائرات مسيرة "درون" ومروحيات "هليكوبتر" في الجو، للرصد والمتابعة بما يخدم الحجاج.

وتحدث موقع "سكاي نيوز عربية" مع عدد من الحجاج الذين جاءوا من دول عديدة، حيث عبّروا عن سعادتهم لأداء هذا الركن المهم من أركان الإسلام.

وقال الحاج كيرال من تركيا إنه كان يحلم بالحج من زمن طويل وقد أتيحت له الفرصة في هذا العام، مضيفا أنه تفاجأ بالأعداد الكبيرة للحجاج والتنظيم المميز لهذا الحدث الإسلامي الكبير.

من جانبه، قال الحاج أمين من ماليزيا، إن الأمور سارت معه بشكل مثالي من حصوله على تأشيرة الحج، ودخوله للمملكة، ووصوله لعرفات اليوم.

أما الحاجة آيدان من أذربيجان فتمنت للجميع عيد أضحى مبارك، مشيرة إلى التقنيات الحديثة التي شاهدتها في الشعائر التي أدتها بحج هذا العام حتى الآن.

ويستمع الحجاج في يوم عرفة إلى خطبة في مسجد نمرة، ثم يصلوا الظهر والعصر بأذان وإقامتين، ثم يشرعوا بالدعاء والتضرع لله حتى غروب الشمس، ليتحركوا بعد ذلك إلى مزدلفة.

يستمر الحجاج في التوافد من مشعر منى إلى عرفات الطاهر، للوقوف به وأداء ركن الحج الأعظم اليوم الثلاثاء الموافق التاسع من ذي الحجة.

وذلك وسط استعداد من الجهات الأمنية والصحية، العاملة في خدمة الحجيج الذين يتوقع أن يصل عددهم في موسم هذا العام 2.3 مليون حاج.

ويجتمع ضيوف الرحمن على عرفات، ويتقاطرون إليه في زمان واحد، لا فرق فيهم بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى، ملبين مكثرين من الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، طمعا في الرحمة والمغفرة في خير أيام الله اقتداءً بهدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.