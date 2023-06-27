مُستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة -

اقتحم عشرات المُستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

اقتحام المسجد الاقصي

وقالت مصادر فلسطينية في مدينة القدس المُحتلة، إن هؤلاء المستوطنين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه.

ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، والتضييق على دخول المصلين.

ويتعرض الأقصى لاقتحامات المستوطنين يوميا عدا الجمعة والسبت على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في الخليل منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994.

وفي مدينة أريحا شرق الضفة الغربية، أصيب 3 مواطنين فلسطينيين بجروح ورضوض، في اعتداء مُستوطنين على رعاة الأغنام في طريق المعرجات الرابط برام الله ووسط الضفة الغربية المُحتلة.

وقال شهود عيان إن المستوطنين لاحقوا رعاة الأغنام الفلسطينيين في تجمع عرب المليحات بالمعرجات، وهاجموهم تحت تهديد السلاح، وأجبروهم على مغادرة المراعي، قبل أن يصادروا الأغنام.