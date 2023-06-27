شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب النواب" توصى باستكمال إنشاء 4 أندية لذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، فى تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024، على أهمية دعم قطاع

الشباب، لافتة إلى أن رؤية وزارة الشباب والرياضة تتبلور حول بناء جيل من الشباب منتمي للوطن، وتحقيق الريادة في القطاعين الشبابي والرياضي.

وأشارت اللجنة فى تقريرها بأن هذا الأمر سيتحقق من خلال رعاية النشء والشباب وتأهيلهم وتنميتهم روحيًا وخلقيًا وثقافيًا وبدنيًا ونفسيا واجتماعيًا وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة واكتشاف ورعاية الموهوبين وبما يؤدي إلى تقوية الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.

وتابعت اللجنة فى تقريرها، بأن وزارة الشباب والرياضة حققت العديد من الإنجازات فى البرامج والأنشطة وكذلك توسيع قاعدة الممارسة الرياضية والمشروعات الإنشائية والبطولات الدولية والإقليمية والبروتوكولات الدولية والمحلية بالإضافة لمشروعات مبادرة "حياة كريمة"، وتعتمد وزارة الشباب والرياضة فى عملها على الربط بين أهداف التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة والأهداف الاستراتيجية للوزارة والتي تتضمن بناء الإنسان المصري، حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، تنفيذ البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية وتنفيذ البطولات الدولية والإقليمية.

وشددت اللجنة على الانتهاء من، إنشاء 3 مدن رياضية، استكمال إنشاء وتطوير 53 ملعبًا رياضيًا منها خمسة استادات رياضية في بورسعيد، المنصورة، الوادي الجديد، العريش، والطور"، استكمال إنشاء 4 أندية لذوي الهمم، استكمال إنشاء وتطوير 9 حمامات سباحة، استكمال إنشاء وتطوير 9 صالات، تطوير واستكمال 14 مستشفى للطب الرياضي منها إنشاء مستشفى الطب الرياضي بالقاهرة.