شكرا لقرائتكم خبر عن "مالية الشيوخ": الحكومة تستهدف زيادة الصادرات السلعية والخدمية لـ28 تريليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سري الدين، استهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/1024، استهداف الحكومة تنامي طلب العالم الخارجي (الصادرات السلعية والخدمية) لتقترب من 28 تريليون جنيه بنهاية الخطة متوسطة المدي ( 2025/2026) لتشكل نسبة 19.1% من الناتج المحلي الاجمالي كمتوسط عام خلال أعوام الخطة.

جاء ذلك بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2023 والتي وافق عليها المجلس النيابي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قد ألقت بيانا حول مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد، موضحة أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، وفي مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي.

يأتي ذلك إلي جانب شمول المرتكزات، الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي.