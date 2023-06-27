شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد "اعلام الشيوخ" .. 27 اقتراح و3 طلبات مناقشة ودراسة حول مسار العائله المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي، زخم داخل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم، حيث ناقشت 27 اقتراح برغبة و3 طلبات مناقشة حول تعظيم الإيرادات السياحية ووضع استراتيجية قومية لتحسين الوضع السياحى، واستيضاح سياسة وزارة الثقافة نحو استعادة الدور التاريخى لقصور الثقافة والمسارح في نشر التوعية الفكرية وتعليم الفنون الثقافية كأحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصرى.

وعلي مدار دور الانعقاد، عقدت اللجنة البرلمانية اجتماعات مكثفة لمناقشة ملف تنمية وتطوير مسار العائلة المقدسة في ضوء الدراسة المقدمة من النائبة الدكتورة سها سعيد وكيل اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استمعت خلالها إلي ممثلي الوزارات المعنية والمختصين في هذا الشأن.

كما خصصت اللجنة البرلمانية عددا من اجتماعاتها لمناقشة الاقتراحات برغبة الخاصة بضرورة الاهتمام بسياحة اليخوت وتأهيل الموانئ السياحية من حيث البنية التكنولوجية، مع وضع هذا النمط السياحى ضمن برامج الترويج السياحى فى مصر

ورصد التقرير الذي اعدته اللجنة، الخرص على دعوة ممثلى الحكومة للرد على الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب،والتي شملت عددا من القضايا الهامة.

وعلى مستوى الملفات الثقافية ناقشت اللجنة عددا من الاقتراحات برغبة ومن بينها إحياء مهرجان القراءة للجميع مرة أخرى، وإطلاق اصدار رقمى لمكتبة الاسرة، وتحويلها لمنصة رقمية تتيح المعرفة والمعلومات مجانا للجميع، دون التعدى على حق الملكية الفكرية.و تعظيم الاستفادة من صناعة الإنتاج المسرحى المصرى العام والخاص.،وكذلك اقتراح برغبة بشأن تسجيل مواقع بمدينة الإسكندرية كمواقع للتراث العالمى بمنظمة اليونسكو.

وفيما يتعلق بالملفات السياحية حرصت اللجنة على مناقشة عددا من الاقتراحات برغبة التى تعزز من الاستفادة الاقتصادية من قطاع السياحة لتعظيم موارد الدولة،ومن أبرزها تكثيف الجهود التسويقية التي تقوم بها كل من وزارتى السياحة والآثار، والبيئة نحو تنشيط السياحة البيئية.

وكذلك استخدام التقنيات الحديثة في توفير تجربة السفر الرقمية الحديثة، والاهتمام بكنوز مصر المنسية في منطقة الدلتا وكيفية إدراجها على الخريطة السياحية للدولة المصرية.