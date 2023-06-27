شكرا لقرائتكم خبر عن ذبح الأضحية فى الشارع = حبس وغرامة.. نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " ذبح الأضحية في الشارع = حبس وغرامة"، استعرض خلاله رأى دار الإفتاء في ظاهرة ذبح الأضاحى في الشوارع والطرقات والذى وصفته بالسيئات العظام والجرائم الجسام، و20 مرضاَ ناتجة عن ذبح الأضاحى فى الشارع والقانون حدد سنة حبس و10 آلاف جنيه غرامة.

التحذيرات والقرارات تخرج في مثل هذه الأوقات من هنا ومن هناك على مستوى محافظين الجمهورية بغرامات متفاوتة، وذلك بغرض منع عملية ذبح الأضاحي خارج المجازر، على الرغم من إعلان عدد من المحافظين وعلى رأسهم محافظ القاهرة والجيزة فتح عدد من المجازر مجانا أمام المواطنين شريطة اصطحاب صاحب الأضحية "الجزار" معه، إلا أنه بالرغم من تلك التحذيرات يضطر الأهالي إلى الذبح خارج المجازر المحددة والمعروفة سلفاَ نظرا لكثرة حالات الذبح، وإليكم التفاصيل كاملة:

ذبح الأضحية في الشارع = حبس وغرامة.. "الإفتاء" تصف العمل بالسيئات العظام والجرائم الجسام..و20 مرضاَ ناتجة عن ذبح الأضاحى فى الشارع.. والقانون حدد سنة حبس و10 آلاف جنيه غرامة.. وهذه أضرار الذبح خارج السلخانة



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