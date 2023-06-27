شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يهنئ الرئيس ومؤسسات الدولة بعيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والقوات المسلحة والشرطة المصرية وجميع مؤسسات الدولة وشعب مصر العظيم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك والذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وأكد النائب تيسير مطر، أن شعب مصر العظيم يتذكر بكل فخر وإعزاز بطولات قواتنا المسلحة على مدار التاريخ والانتصارات التى حققتها وأيضا انحيازها للشعب المصرى فى 30 يونيو 2013،

وقدم النائب تيسير مطر باسمه وأسم جميع قيادات وأعضاء الحزب خالص التهانى للقائد الاعلى للقوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسى والقائد العام ووزير الدفاع الفريق اول محمد ذكى وجميع قادة وضباط وجنود القوات المسلحة بهذة المناسبة الدينية والوطنية.

وذكر النائب تيسير مطر أن شعب مصر العظيم، لن ينسي دور رجال الشرطة فى حماية الجبهة الداخلية وتامين المواطنين ودورهم الكبير فى القضاء على الإرهاب وتوجيه العديد من الضربات الاستباقية وإجهاض مخططات الإرهاب حتى ينعم شعب مصر بالأمن والأمان".

وأشار إلى أن جميع فئات الشعب تحصل على راحة وإجازة فى الأعياد إلا رجال الشرطة يسهرون على حماية الوطن وتأمين المواطن داعيا الله أن يحفظ مصر وشعبها ورئيسها وقواتنا المسلحة والشرطة".