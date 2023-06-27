انت الان تتابع خبر خلافات داخل الاطار التنسيقي قد تشطر موعد الانتخابات الى وقتين مختلفين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - خلافات داخل الاطار التنسيقي قد تشطر موعد الانتخابات المحلية الى وقتين مختلفين ، بسبب توجه بعض اطرافه الى محاولة تاجيل اجرائها لغاية شهر نيسان من العام المقبل بدلا من نهاية السنة الحالية فيما يرفض البعض تأجيلها ، الامر الذي يراه مراقبون بانه سيؤثر على سير العملية الانتخابية في المركز والاقليم .

اما بشأن شكل التحالفات السياسية التي ستخوض بها قوى الاطار التنسيقي الانتخابات المحلية، فلم تتبين ملامحها حتى اللحظة كون الاراء لا تزال متباينة اما الدخول بتحالف واحد او بكتل منفردة .

