انت الان تتابع خبر اهالي قضاء سامراء يعانون سوء الخدمات بالرغم من تخصيص المليارت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أَكثر من مئةٍ وَخمسةٍ وسبعين مليار دِينَارِ هذَا ما تَم تَخْصِيصُهُ لِمَدِينَةِ سَامَرَّاءْ مِنْ اَلْمُوَازَنَةِ اَلْعَامَّةِ إِضَافَةً إِلَى تَنْمِيَةِ اَلْأَقَالِيمِ لِتَحْسِينِ وَاقِعِ اَلْمَدِينَةِ كَوْنَهَا عَاصِمَةً لِلْحَضَارَةِ اَلْإِسْلَامِيَّةِ فِيمَا خَصَّصَ مَا يقَارْبٌ أَرْبَعَمئَةِ مِلْيَارِ دِينَارٍ فِي اَلْمُوَازَنَةِ اَلسَّابِقَةِ لِمَشْرُوعِ مَجَارِي سَامَرَّاءْ .مُوَاطنُون طَالَبُوا رِئَاسَةَ اَلْوُزَرَاءِ بِالْإِشْرَافِ اَلْمُبَاشِرِ عَلَى سَامَرَّاءْ وَمَشَارِيعِهَا لِفِقْدَانِهِمْ اَلثِّقَةَ باداراتِ القضاءِ اَلْمُتَعَاقِبَةِ كَوْنَهَا لَمْ تَحْدُثْ أَيَ تَغْيِيرٍ عَلَى حَدِ قَوْلِهِمْ وَخَوْفًا مِنْ ضَيَاعِ تِلْكَ اَلْأَمْوَالِ.

مِئَاتُ اَلْمِلْيَارَاتِ تَخَصُّص لِمَدِينَةٍ يَشُكُّو سُكَّانُهَا مِنْ غِيَابٍ لِأَبْسَطِ اَلْخِدْمَاتِ بَلْ وَانْعِدَامِهَا فِيمَا يَتَأَمَّلُ اَلْمُوَاطِنونَ بِتَحْسِينِ وَاقِعِ مَدِينَتِهِمْ اَلَّتِي كَانَتْ يَوْمًا تَسِرْ اَلنَّاظِرِينَ .

