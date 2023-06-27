انت الان تتابع خبر الحسناوي يصدر توجيهاً يخص عمل المؤسسات الصحية خلال عطلة العيد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الصحة، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الحسناوي وجه دوائر الصحة باستمرار عمل العيادات الاستشارية في جميع المؤسسات الصحية ببغداد والمحافظات".

وطالب ايضاً، بـ"استمرار عمل ردهات الطوارئ والخدمات الصحية الأساسية طيلة أيام عطلة عيد الأضحى المبارك".



ووجّه رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، بأن تكون عطلة عيد الأضحى المبارك ابتداءً من اليوم الثلاثاء الموافق 27 حزيران 2023، ولغاية يوم الأحد الموافق 2 تموز 2023.

يشار الى ان عيد الأضحى في العراق، سيبدأ وفقاً لديوان الوقف السني من يوم غد الأربعاء، المصادف 28 من حزيران الجاري بينما حددت المرجعية الدينية العليا في النجف ان يكون العيد يوم الخميس المصادف 29 من هذا الشهر.