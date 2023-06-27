انت الان تتابع خبر لاستيلائه على أكثر من 17 مليار دينار.. استقدام مدير عام تربية ميسان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "ملاكاتها في مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، وبعد الانتقال إلى مديريَّة التربية ودائرة التقاعد، تمكنت من ضبط الأوليَّات الخاصة بالاستيلاء على مبلغ (17) ملياراً، و (893) مليوناً، و (774) ألف دينار خاصة بالتوقيفات التقاعديَّة لملاكات تربية المحافظة".ولفتت إلى أن "تحقيقاتها الأوليَّة قادت إلى أن المبالغ المستولى عليها الخاصة بملاكات تربية المحافظة تعود للمدة من( 2015/1/1 ولغاية 2019/12/31)، حيث توصلت إلى أن المبالغ الخاصة بهذه المدة لم ترسل إلى دائرة التقاعد - صندوق تقاعد موظفي الدولة".

ونوهت بأن "قاضي التحقيق المختص، وبعد اطلاعه على تفاصيل الأوليَّات المضبوطة المثبتة في محضر الضبط الأصولي المنظم من قبل ملاكات المكتب، قرر إصدار أوامر استقدام بحق كل من المدير العام لتربية محافظة ميسان الحالي، ومدير قسم الحسابات، والموظفة المسؤولة عن تنظيم الصكوك؛ استناداً الى أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات".

