شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية بسرعة ترميم الجمعية الجغرافية المصرية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب، بسرعة ترميم الجمعية الجغرافية المصرية، معتبرة أن ترميم هذه الجمعية يعد مشروعا قوميا.

والجمعية الجغرافية المصرية أحد صروح مصر الحديثة التي تم إنشاؤها بمرسوم خديوي عام 1875- كأقدم جمعية جغرافية خارج أوروبا والأميركتين، ولديها كتب قيمة باللغة العربية وغير العربية (نحو 30,000 مجلد) ودوريات علمية (أكثر من 325 دورية) ورسائل جامعية وخرائط قديمة وحديثة وتاريخية، حظيت بها الجمعية واقتنتها عبر تاريخ طويل من العطاء المتواصل والهدايا والهبات فائقة القيمة من حكام مصر وأمرائها ورجالاتها، والشخصيات الوطنية من أبنائها.

توصية لجنة الإعلام جاءت بعد مناقشة واسعة، لطلبات إحاطة تتعلق بشأن الأخطار الطبيعية التي تتعرض لها الجمعية الجغرافية المصرية والتي تؤدي إلى انهيار الجمعية، وذلك بحضور عبد الله علام نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وإسماعيل يوسف إسماعيل أمين عام الجمعية، بينما مثل وزارة الأوقاف أحمد عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف، وممثل وزارة السياحة والآثار أبو بكر أحمد عبد الله رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

بدوره، قال الدكتور عبد الله علام نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية، إن مجالس الإدارة التي تولت الجمعية الجغرافية المصرية لم تدخر جهداً في لفت الأنظار لأهمية مبنى الجمعية ومقتنياته من خلال الجهات الإعلامية والتشريعية، مشيرا إلي أنه تم مخاطبة العديد من الجهات من ضمنها الآثار منذ عام 2021 وحتى الآن، ولكن جاء التنبيه على شاغلي الجمعية بإجراء أعمال الترميم على نفقتهم الخاصة وتحت الإشراف الفني للمجلس الأعلى للآثار في حين أن الجمعية عاجزة عن توفير التمويل لأن الموارد المالية للجمعية الجغرافية لا تفى سوي بالمصروفات الجارية فقط".

ونهاية المناقشات، دعت لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب، حضور وزيري السياحة والآثار لمناقشة الأخطار التي تواجه الجمعية، كما دعت سرعة ترميم مبنى الجمعية الجغرافية المصرية، وذلك لمواجهة الأخطار الطبيعية التي تتعرض لها الجمعية الجغرافية المصرية والتي تؤدي إلى انهيارها.