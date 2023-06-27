شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يطلق قوافل غذائية للأسر الأكثر احتياجا بالمحافظات.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بتوجيهات رئاسية، أطلق حزب "مستقبل وطن" قوافل غذائية ضخمة قدمت المواد الغذائية الأساسية للأسر الأكثر احتياجا في جميع محافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.



حملات لمساعدة الأهالي في كل المحافظات

واحتوت القوافل الغذائية الضخمة على مليون كرتونة مواد غذائية و100 طن لحوم بلدي وذلك بمناسبة احتفالات 30 يونيو وعيد الأضحى المبارك.

بجانب المواد الغذائية، تم تنفيذ فعالية للتمكين الاقتصادي بمحافظة الفيوم، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان، وجرى تسليم ١٤ كشك و٧٥ مشروعا و١٠٠٠ كجم لحوم، بحضور المحافظ أحمد الأنصاري.



حملات لمساعدة الأهالي في كل المحافظات

على جانب آخر، جرى الانتهاء من فاعلية "يدوم الفرح" بمحافظة السويس بحضور المحافظ اللواء عبد المجيد صقر، كما تم تسليم الأجهزة لعدد ٥٠ عروسة من أهالي المحافظة.



حملات لمساعدة الأهالي في كل المحافظات



حملات لمساعدة الأهالي في كل المحافظات



حملات لمساعدة الأهالي في كل المحافظات

حملات لمساعدة الأهالي في كل المحافظات



حملات لمساعدة الأهالي في كل المحافظات



حملات لمساعدة الأهالي في كل المحافظات

حملات لمساعدة الأهالي في كل المحافظات



حملات لمساعدة الأهالي في كل المحافظات



حملات لمساعدة الأهالي في كل المحافظات



حملات لمساعدة الأهالي في كل المحافظات



حملات لمساعدة الأهالي في كل المحافظات



حملات لمساعدة الأهالي في كل المحافظات



حملات لمساعدة الأهالي في كل المحافظات



حملات لمساعدة الأهالي في كل المحافظات



حملات لمساعدة الأهالي في كل المحافظات



حملات لمساعدة الأهالي في كل المحافظات