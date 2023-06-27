انت الان تتابع خبر لهذا السبب.. القبض على مالك موقع "إيجي بيست" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشارت قوات الأمن إلى أن المتهم بإدارة المواقع الإلكترونية المقرصنة، ومنها إيجي بيست وموفيز لاند، ارتكب المخالفات القانونية بقصد تحقيق الربح المادي.

وأضاف المتهم في اعترافاته أمام جهات التحقيق، بأنه سرق 2530 فيلما عربيا وأجنبيا ومسرحيات مقرصنة محملة على سيرفرات مملوكة له عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بالمتهم من بينها 900 فيلم عربي و1600 فيلم أجنبي و30 مسرحية عربي، وحقق متوسط مشاهدات 13 مليارا و500 مليون مشاهدة.



وتم العثور على تحويلات بقيمة 300 ألف جنيه خلال 3 شهور عبر فودافون كاش و180 ألف دولار و20 ألف يورو على منصة باي بال، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.