انت الان تتابع خبر اقتصادي يؤشر ملاحظات على توزيع الدرجات الخاصة في موازنة 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المرسومي في تدوينة تابعتها الخليج 365:

أولا: عدد الدرجات الخاصة من الدرجة العليا أ = 770

عدد الدرجات الخاصة في كردستان من الدرجة أ = 329

نسبة الدرجات العليا أ في كردستان الى اجمالي تلك الدرجات في العراق = 43%، مع ان عدد موظفي كردستان = 658 الف وبنسبة 16% من اجمالي عدد الموظفين في العراق.



ثانيا: وزارة الخارجية هي الأكبر في الدرجات أ بعدد 118 درجة وبنسبة 15% من اجمالي تلك الدرجات في العراق مع ان عدد موظفيها 3778 موظف أي ان 15% من موظفيها هم من الدرجة أ.

ثالثا: وزارة التربية هي الأكبر بين الوزارات من ناحية عدد الموظفين الذين يصل عددهم الى نحو 964 الف موظف وبنسبة 23.6% من اجمالي عدد الموظفين في العراق في حين يبلغ عدد الدرجات من الفئة أ فيها 6 درجات فقط.

