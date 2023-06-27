انت الان تتابع خبر رئيس فاغنر يصل إلى روسيا البيضاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقاد الرئيس البيلاروسي وساطة بين القيادة الروسية ورئيس فاغنر، أنهت التمرد وأوقفت زحف عناصر فاغنر نحو موسكو وانسحابهم نحو قواعدهم العسكرية.

وقال لوكاشينكو، إن وزير دفاعه فيكتور خرينيكوف أخبره بأنه لا يمانع في وجود وحدة مثل فاغنر في جيش روسيا البيضاء.



وأصدر لوكاشينكو تعليمات لوزير الدفاع بالتفاوض مع بريغوجن بشأن هذه المسألة.