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الدفاع المدني تصدر "حزمة" ارشادات لأصحاب المدن الترفيهية بمناسبة عيد الأضحى

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، "أدناه وصايا وإرشادات لأصحاب المدن الترفيهية والألعاب":

1-ضرورة الادامة والصيانة الدورية للادوات والمعدات الخاصة بمدن الالعاب لتجنب حصول الحوادث.


2-توجيه العوائل بعدم اشعال النيران داخل المتنزهات والحدائق العامة لتجنب حصول حوادث الحريق.

3-عدم التقرب أو العبث بالاجسام الغريبة والمخلفات الحربية لتجنب حصول الحوادث.

4-ضرورة تدريب العاملين على كيفية استخدام مطافئ الحريق واجراءات الاسعافات الاولية عند حصول اي حادث لحين وصول الاجهزة المختصة.

5-وضع علامات دلالة تعريفية إرشادية للمواطنين تساهم في المحافظة على بيئة آمنة ونظيفة وخالية من التلوث.

6-صيانة التوصيلات الكهربائية بشكل كامل وعدم تركها مكشوفة لتجنب العبث بها وحصول الحوادث.

7- الاهتمام بالجانب البيئي وعدم ترك المخلفات لتساهم في انتشار التلوث.

8-التنسيق مع الدوائر المختصة مثل (الدفاع المدني، الاسعاف الفوري) لتكون متواجدة وجاهزة داخل هذه الاماكن لتقوم بواجبات الانقاذ والاسعاف السريع في حالة حصول أي حادث.

9-ضرورة الاتصال السريع بسيطرة الدفاع المدني (115) مجاناً من أي هاتف محمول أو أرضي عند حصول أي طارئ.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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