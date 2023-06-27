الدعم السريع تفرج عن 100 أسير من الجيش السوداني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت قوات الدعم السريع في السودان الإفراج عن 100 أسير من الجيش السوداني، "بمناسبة عيد الأضحى المبارك ومراعاة للجوانب الإنسانية"، فيما ذكرت تقارير إعلامية، أن قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو أعلن عن وقف إطلاق نار من جانب واحد في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء قبل بدء عيد الأضحى.

ونشرت قوات الدعم السريع بيانا قالت فيه: "تقديرا واحتراما لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومواصلة لمبادراتها في هذه الأيام المباركة؛ قررت قيادة قوات الدعم السريع، إطلاق سراح عدد 100 من الأسرى".

وأضافت: "يأتي قرار الإفراج عن الأسرى تقديرا لظروف العيد ومراعاة للجوانب الإنسانية، وهي فرصة نجدد فيها دعوتنا لشرفاء القوات المسلحة بالانحياز لخيار الشعب، الذي يتطلع لاستعادة الحكم المدني الديمقراطي، في دولة تحافظ على حريته وكرامته الإنسانية".

هدنة من جانب واحد



يأتي ذلك بعد إعلان قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، هدنة "من جانب واحد" في السودان لمدة يومين.

وقال حميدتي في رسالة مسجلة، ليل الإثنين، إن الهدنة تشمل يومي وقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى (الثلاثاء والأربعاء).

اشتباكات مستمرة

رغم إعلان الهدنة الأحادية، فإن الاشتباكات لا تزال مستمرة بشكل متقطع في بعض أنحاء السودان، الثلاثاء.

واستهدف قصف مدفعي للجيش السوداني عدة مواقع لتمركزات "الدعم السريع" جنوبي أم درمان بمحيط جسر الفتيحاب وشمال بحري.

كما سمع دوي الأسلحة الثقيلة جنوبي وشرق الخرطوم.

ولم يصدر الجيش السوداني بيانا رسميا للتعليق على الهدنة من طرف واحد، والتي أعلنها قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي".

فيما تسببت الحرب في أزمة إنسانية كبيرة أدت إلى نزوح أكثر من 2.5 مليون شخص، عبر نحو 600 ألف منهم الحدود إلى البلدان المجاورة.

وتوجه معظمهم شمالا إلى مصر أو غربا إلى تشاد حيث التمس اللاجئون ملاذا آمنا من الاشتباكات في العاصمة الخرطوم، أو هجمات عرقية الدوافع في منطقة دارفور.

يذكر أن اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق تدور بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان منذ 15 أبريل/نيسان الماضي.

وتركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.

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