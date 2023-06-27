شكرا لقرائتكم خبر عن المواطن شريك فى التنمية.. "المالية" تكشف تفاصيل مبادرة "الموازنة التشاركية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البيان المالي للسنة المالية الجديدة 2023/2024 والمقدم إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن أهم المبادرات التي قامت بها وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، تتمثل في مبادرة الموازنة التشاركية والتى تعمل على خلق حلقة وصل ما بين متخذ القرار والمواطنين وزيادة التواصل مع كافة أطياف المجتمع لتطوير وتحسين الأداء الحكومي وتحقيق الاستغلال الأمثل للمال العام، وللعمل على رفع مؤشرات الشفافية العالمية ومشاركة الجمهور.

ووفقا للبيان المالي، تهدف الموازنة التشاركية إلي تحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال التعاون وخلق حلقة وصل بين المواطنين والجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، لافتا إلي أنه تم تنفيذ الموازنة التشاركية بالفعل في محافظتي الفيوم والإسكندرية، كما وضعت الوحدة تصوراً مقترحاً لإطار مؤسسي يشمل دور وزارة المالية والوزارات المعنية ذات الصلة خلال تنفيذ النموذج ذاته في 27 محافظة، بالإضافة إلي المساهمة مع كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة التعليم الفني.

ونوه البيان المالي، إلى أن المبادرة تعمل بخطة تدريجية تهدف إلى تمكين ورفع قدرات كوادر فعالة واعية من المواطنين على قراءة وفهم وتحليل كلاً من موازنة وخطة المواطن وخطط وبرامج الحكومة، بالإضافة إلي تمكينهم من متابعة تنفيذ المشروعات المحلية والرقابة المجتمعية مما يؤدي إلي تحسين أحوال المواطن المصري.

ولفت البيان المالي إلي أن الهدف من المبادرة أن يصبح المواطن المصري شريكاً أصيلاً في عملية التنمية المستدامة وصنع القرارات فى عملية إعداد الموازنة على المستوى المحلي من خلال إدراجه في حل مشاكله المجتمعية في ضوء الموارد المحلية المتاحة، مما يعزز الشفافية ويعلي من رضا المواطن والتي هي أحد المحاور الأساسية في رؤية مصر 2030.

وتحرص وزارة المالية على تطوير أطر الشفافية والإفصاح المالي والتواصل المجتمعى، و قد قامت وزارة المالية متمثلة في وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية خلال العام السابق بالعديد من الجهود في مجال رفع الوعي بالثقافة المالية لتعريف أطياف المجتمع بأحدث توجهات وزارة المالية خاصة فى ظل التحديات العالمية.

وحرصت وزارة المالية على إشراك كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية وفئات الجمهور المختلفة وخاصة الشباب فى رؤية الإصلاح وذلك باستخدام عدة أدوات منها الالتزام بنشر التقارير المالية الدورية في توقيتاتها الدولية، وإتاحة آليات عديدة للتواصل المجتمعي من بوابات النشر الرقمية مثل الموقع الالكترونى التفاعلي budget.gov.eg وبوابة وزارة المالية الرقمية mofdigitalgate.gov.eg أو من خلال آليات الموازنة التشاركية وجلسات الاستماع الجماهيرى فى عدد من محافظات مصر.