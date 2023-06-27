أوكرانيا تكشف الموعد المتوقع لتسلّم مقاتلات إف-16 الأمريكية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مسؤول أوكراني، اليوم الثلاثاء، عن الموعد المتوقع لتسلّم أوكرانيا طائرات مقاتلة أمريكية الصنع من طراز "إف-16".

وقال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال لقاء صحفي: "أعتقد أنه من الواقعي تماما أن تبدأ أوكرانيا في تسلم الطائرات بحلول نهاية العام".

وأردف: "إنهم (الحلفاء) مستعدون لإرسال (الطائرات).. هناك بعض المشكلات التقنية ولكننا نعمل على حلها".

والشهر الماضي، أعطت الولايات المتحدة التي لطالما رفضت تسليم مقاتلات لتجنب تصعيد النزاع، الضوء الأخضر لتسليم طائرات إف-16 طالبت بها كييف باستمرار.

وأعلنت بروكسل في نهاية مايو أن بولندا بدأت بتدريب طيارين أوكرانيين.

بوتين يتعهد بحرق مقاتلات إف 16

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل أيام في منتدى اقتصادي في سانت بطرسبرغ (شمال غرب روسيا)، إن مقاتلات "إف -16" التي سيرسلها الغرب لكييف "ستحترق".

وذكر: "الدبابات (التي سلمها حلف شمال الأطلسي لأوكرانيا) تحترق. ستلقى طائرات إف-16 المصير نفسه".

ومن الأسئلة التي ستطرح أيضا في حال تسليم طائرات إف-16 لأوكرانيا، إيجاد قواعد آمنة للإقلاع والهبوط وتصليحها فيها، في وقت قصفت روسيا العديد من المطارات الأوكرانية.

ويتم أحيانا اقتراح فكرة نشر هذه الطائرات في القواعد الجوية للدول المجاورة الداعمة لأوكرانيا.

وأكد بوتين أنه إذا نشرت الطائرات التي ستسلم لكييف "في قواعد خارج أوكرانيا، سنرى ما يجب القيام به حيال هذه القواعد وكيفية ضربها".

وأضاف: "هناك خطر كبير بالنسبة للناتو في الانجرار أكثر في النزاع".

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