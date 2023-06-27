أمريكا تعتزم اتخاذ إجراءات جديدة ضد فاجنر في أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، اتخاذ إجراءات جديدة هذا الأسبوع ضد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية في أفريقيا، والتي قامت بتمرد وجيز ضد الجيش الروسي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن "الولايات المتحدة ستتخذ تدابير إضافية ضد مجموعة فاجنر، لمحاسبتها على قيامها بأنشطة تدميرية في أفريقيا"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن الإجراءات في الأسبوع الجاري، مشددًا على أن الخطوة "على صلة بالتطورات في أفريقيا وليس بالعنف الذي سُجل في نهاية الأسبوع جنوبي روسيا".

وكان من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على فاجنر مطلع الأسبوع، لكنها تريثت "لكي لا تبدو وكأنها تدعم طرفًا ضد آخر في النزاع" بين المرتزقة الذين يقودهم بريغوجين والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

انتهاكات واسعة النطاق:

وجدد ميلر انتقاداته لمجموعة فاجنر المتهمة بالضلوع في انتهاكات واسعة النطاق، بعدما تعاقدت معها السلطات في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وقال ميلر: "نعتقد أن فاجنر تجلب الموت والدمار أينما حلت، تلحق الأذى بالسكان المحليين وتغتصب الموارد المعدنية وتبتز الأموال من المجتمعات حيث تنشط".

وتابع: "نحض الحكومات في أفريقيا وفي أنحاء أخرى على وقف أي تعاون مع فاجنر".

وفي مطلع مايو، اتهمت الأمم المتحدة الجيش المالي ومقاتلين "أجانب" بإعدام ما لا يقل عن 500 شخص في مارس 2022، خلال عملية ضد متطرفين في بلدة مورا وسط مالي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، نقلت وكالة بيلتا الرسمية للأنباء عن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، قوله إن رئيس ومؤسس مجموعة فاجنر، يفغيني بريغوجين، "موجود الآن في بيلاروسيا".

وتضمن اتفاق توسط فيه لوكاشينكو، السبت الماضي، والذي أنهى تمرد مجموعة فاجنر في روسيا، أن يتوجه بريغوجين إلى روسيا البيضاء، بينما جرى منح رجاله خيار الانضمام إليه أو الاندماج في القوات المسلحة النظامية الروسية.

وقال لوكاشينكو أيضًا إن وزير دفاعه فيكتور خرينيكوف أخبره بأنه لا يمانع في وجود وحدة مثل فاجنر في جيش بيلاروسيا.

وأصدر لوكاشينكو تعليمات لوزير الدفاع بالتفاوض مع بريغوجين بشأن هذه المسألة.

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